«Брусника» получила разрешение на реставрацию усадьбы Злоказова в центре Екатеринбурга

Уральская компания «Брусника» получила разрешение на реставрацию памятника архитектуры XIX века дома фабриканта Злоказова на ул. Пролетарской в Екатеринбурге. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, девелопер намерен вернуть зданию первоначальный облик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект реставрации усадьбы Злоказова в Екатеринбурге на ул. Пролетарской Фото: Проектная документация Так усадьба Злоказова выглядит сейчас Фото: Предоставлено компанией «Брусника» Следующая фотография 1 / 2 Проект реставрации усадьбы Злоказова в Екатеринбурге на ул. Пролетарской Фото: Проектная документация Так усадьба Злоказова выглядит сейчас Фото: Предоставлено компанией «Брусника»

По фото начала XX века застройщик воссоздаст деревянную веранду с панорамным остеклением. «Архитекторы также восстановят входные группы и балкон, филенчатые деревянные двери, окна, металлические воронки стоков, отремонтируют открытую бутовую и кирпичную кладку на фасадах. Элементы интерьера также приведут в порядок, стараясь сохранить подлинные материалы», — прокомментировали в компании.

Архитекторы также хотят сохранить лепнину на потолке парадного зала. Для этого в аварийные участки балок чердачного перекрытия планируется вставить специальные протезы, а над ними устроить дублирующее перекрытие. После реставрации в здании хотят разместить «экономически эффективную функцию».

В 1896 году каменный двухэтажный особняк купил владелец суконной фабрики Федор Злоказов, который перестроил здание под себя согласно веяниям времени. Он значительно расширил его площадь: в правом крыле появился главный вход, передняя, парадная лестница, черный ход и несколько помещений. Также к дому с запада был добавлен каменный пристрой с деревянной верандой для обедов. Фасад здания напоминал архитектуру эклектики. Об этом свидетельствуют элементы отделки: рустованные лопатки, наличники с пилястрами, лепные орнаментальные детали. Дом перешел в городскую собственность в 1920-м году. После этого усадьба подверглась перестройке и приспособлению под новые назначения. В основном это сказалось на внутренней планировке здания: проходные комнаты были разделены перегородками, историческое проходы заложены, также появились дополнительные проемы и лестницы.

Напомним, концессионное соглашение на реставрацию старинного здания «Брусника» и министерство инвестиции и развития Свердловской области заключили в июле 2020 года.

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