Разбор кейсов, прикладные инструменты и точные метрики: «Движение» об обновленной программе урбан-туров для девелоперов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой форума «Движение» Фото: предоставлено пресс-службой форума «Движение»

Последний год стал одним из самых кризисных для российского рынка недвижимости. Отмена льготной ипотеки в середине прошлого лета и изменение условий программ с господдержкой обрушили спрос на новостройки. По данным информагентства Движение.ру, за год объем кредитования снизился почти втрое — с 475 млрд до 167 млрд руб. в месяц. Девелоперы в короткие сроки вынуждены менять подходы к своим проектам, продукту, продажам и сервису, чтобы оставаться эффективными. Повышение насмотренности и поиск идей для вдохновения как путь развития ушли в прошлое, на первом плане сегодня — возможности для разбора реальных девелоперских кейсов и изучения конкретных инструментов для повышения продаж и оптимизации продукта. Именно поэтому соцсеть рынка недвижимости «Движение» обновила и переформатировала программу урбан-туров этого года.

Урбан-туры — это выездной формат мероприятий, где девелоперы из другого региона исследуют городскую среду: жилые кварталы, общественные пространства, застройку, инфраструктуру и актуальные практики. Как рассказывают в «Движении», организующем урбан-туры для застройщиков уже шесть лет, это профессиональный разбор проектов «на месте» — с аналитикой, комментариями экспертов и возможностью задать любые вопросы. В этом году к объемной экскурсионной программе добавилась деловая секция с докладами и лекциями местных экспертов. В июле и августе состоятся урбан-туры в Екатеринбург, Тюмень и Москву. На сентябрь запланирована поездка в Санкт-Петербург, а также тематический тур по коммерческой недвижимости столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой форума «Движение» Фото: предоставлено пресс-службой форума «Движение»

«Вдохновения и архитектурной насмотренности сейчас недостаточно,— рассказал директор по развитию «Движения» Радик Нигматуллин.— В отрасли не только кризис продаж, но и кризис продукта, придумать что-то новое становится все сложнее. Наши урбан-туры позволяют взглянуть на привычные вещи с других сторон, со стороны других девелоперов, понять, из чего складывается себестоимость продукта, на чем можно и нельзя экономить, как устроены процессы строительства и продаж, работа с подрядчиками и производителями».

Каждый урбан-тур этого года имеет свою специфику или тему. Например, тур в Екатеринбург будет посвящен теме благоустройства. «Мы будем говорить не только про то, как нужно продумывать благоустройство правильно и что необходимо сделать, чтобы объект был максимально наполнен. Обсудим и оптимизацию проектов благоустройства. Сейчас по пути оптимизации идут многие девелоперы, благоустройство страдает в первую очередь. Наша задача — понять, что важно, а что не очень важно проектировать внутри дворов, какие элементы повышают продажи, способствуют улучшению продукта, а какие можно вовсе не делать»,— отметил он.

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Темами тура в Тюмень станут брендинг, продажи и маркетинг. В дни поездки участники, организаторы и эксперты будут разбирать самые действенные способы и метрики, позволяющие проанализировать работоспособность текущей системы и выстроить модель, которая будет эффективна в новых реалиях девелоперского бизнеса. «Все наши туры направлены на повышение эффективности. Мы берем на себя задачу обеспечить участников инструментами, которые они смогут применить сразу после возвращения из урбан-тура»,— подчеркнул директор по развитию «Движения».

Этой осенью урбан-туры «Движение» снова расширят свою географию. Уже проанонсировано два зарубежных урбан-тура: в Китай и в ОАЭ.

«Движение» — социальная сеть, объединяющая участников рынка недвижимости и смежных отраслей. Цифровая платформа соцсети — сайт Движение.ру, где компании и специалисты могут создавать профили, читать новости, размещать вакансии и резюме, участвовать в тендерах. Оффлайн-проекты «Движения» — ежегодный форум недвижимости «Движение», международный саммит, региональные конференции, урбан-туры и закрытые события для резидентов клуба недвижимости.

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