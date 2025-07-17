Рост ввода жилья в Крыму за первые четыре месяца 2025 года составил 27%

В Крыму за первые четыре месяца 2025 года введено в эксплуатацию 585,2 тыс. кв. м жилья, что на 27% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Крымстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По показателю ввода жилья Крым занимает 27-е место среди всех субъектов РФ, рассказали в региональном управлении Росстата.

Как писал «Ъ-Кубань», за минувшие 12 месяцев цены на жилье в апартаментных комплексах на побережье Крыма выросли на 12–15%.

Дмитрий Холодный