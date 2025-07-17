В Аксайском районе установят границы водоохранных зон до декабря

В Аксайском районе Ростовской области до первого декабря определят местоположение границ береговых линий и водоохранных зон балки Большой Лог с притоками для внесения данных в государственные реестры. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

По информации ведомства, специалисты проведут инженерно-геодезические изыскания, сформируют картографические материалы и каталоги координат водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых линий водных объектов. Полученные сведения внесут в государственный водный реестр и единый государственный реестр недвижимости.

«Установление водоохранных зон в первую очередь важно и для информирования населения, которое будет знать об установленных режимах и ограничениях в целях сохранения и защиты этих водных объектов»,— отметила замминистра Наталья Ковтун.

Валентина Любашенко