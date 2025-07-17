Ученые, режиссеры и герои фильмов выступят в качестве экспертов на Фестивале актуального научного кино «ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор»

Международный фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд» в третий раз пройдет на курорте с 25 по 27 июля. После просмотра каждой документальной ленты о науке и технологиях состоятся дискуссии с экспертами. В этом году в них примут участие не только ученые и режиссеры, но и герои фильмов. Для зрителей «ФАНК Уикенда» в этом сезоне подготовлена программа с более широким взглядом на науку. Она включает семь научно-популярных фильмов, часть из которых вошла в топ мирового проката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

«ФАНК Уикенд» проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России при поддержке горного курорта «Роза Хутор» (экосистема «Интерроса»). Партнером кинофестиваля в этом году вновь стал Научный центр «Идея», в сферу интересов которого входят исследования в области нейронаук, блокчейна, искусственного интеллекта и др.

Открывается фестиваль 25 июля фильмом «Гидроэлектросчастье» (18+). Ностальгическое путешествие в 1960-е, когда СССР захлестывает «гидроэнергетическая эйфория»: сносят села, реки поворачивают вспять, переселяют людей. С помощью уникальных кадров кинохроники режиссер блестяще создает портрет поколения, для которого личное счастье растворилось в просторах индустриального социализма. Автор демонстрирует невероятный масштаб предпринятых преобразований и мощную энергию того времени. Режиссер фильма Александр Марков будет рад встрече со зрителями: «Очень рад, что фильм будет представлен на "ФАНК Уикенде". Знаю, что на курорт "Роза Хутор" приезжают люди со всей страны. Будет интересно обсудить их зрительский опыт и взгляд на события фильма».

26 июля в программе кинофестиваля — Альманах короткометражных фильмов «Коротко о науке» (12+) — короткий метр об астрофотографии от сотрудников московского планетария, о том, как совершаются научные открытия, возрождается Арктика и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

Изюминкой фестиваля станет фильм «О герое» (18+), показ которого состоится в этот же день. Эта уникальная картина создана на основе сценария, написанного искусственным интеллектом по мотивам фильмов Вернера Херцога. В ходе детективного сюжета, когда при загадочных обстоятельствах умирает рабочий завода Дорем Клери и Вернер Херцог отправляется на расследование этой внезапной смерти, завязывается невероятная интрига. Оказывается, что Херцог не тот, кем кажется, и фильм не такой, как мы ожидаем. В обсуждении после показа примет участие Николай Герасименко, член Экспертного совета научного центра «Идея» по ИИ, старший научный сотрудник лаборатории Машинного обучения и семантического анализа Института ИИ МГУ. На базе научного центра «Идея» он занимается исследованиями возможностей моделей для поддержки и развития науки, сокращая время исследователя и помогая ему в поиске новых знаний.

«Меня интересует то, как технологии — особенно искусственный интеллект и большие языковые модели (LLM) — формируют нашу способность понимать, интерпретировать и проверять информацию. В своей работе я обучаю модели извлекать знания из массивов текстов, выявлять недостоверные утверждения, выстраивать диалог между человеком и машиной вокруг понятий достоверности и смысла. Эти задачи напрямую связаны с темами, поднятыми в фильме "О герое": как в современном мире формируются представления о правде и лжи, доверии и сомнении и какую роль в этом начинают играть AI-технологии. Я рад принять участие в дискуссии после показа фильма, потому что кино — это мощный способ поставить технологии перед человеческими вопросами. Фильм помогает по-новому взглянуть на то, как технологии меняют восприятие тех, кого мы считаем носителями истины или моральными ориентирами. Надеюсь, наша беседа поможет зрителям осмыслить эти процессы как с гуманитарной, так и с технологической стороны»,— подчеркивает Николай Герасименко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

Завершает череду кинопоказов 27 июля фильм Кристиана Фрая «Вирус лжи» (18+) о COVID-19. Станислав Рыбцов — руководитель группы «Онтология старения иммунной системы» и ресурсного центра клеточных технологий и иммунологии в Университете «Сириус», в сферу научных интересов которого входят исследования старения иммунной системы, а также иммунный ответ на SARS-cov2, прокомментировал фильм так: «При просмотре этого фильма убеждаешься, что исследования по мониторингу и контролю новых вирусных инфекций и исследования по модификации вирусов (Gain of Function) должны быть четко разделены и находиться под строгим контролем. Выражаю благодарность режиссеру, что привлекает внимание общественности к этой теме».

«ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор» — это еще один формат традиционного фестиваля «ФАНК», который с 2015 года проходит в разных регионах страны. Его отличительной особенностью является сочетание авторского кино о науке, научных стендапов, лекций и дискуссий с экспертами. Фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор» входит в Перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2025 год, утвержденный Министерством культуры РФ.

Все кинопоказы пройдут на площадке в Лектории Горного клуба «Спорт-марафон» («Роза Хутор», наб. Панорама, 4). Вход свободный.

Ссылка для регистрации: http://csff.ru/wknd

https://rosakhutor.ru/