Росимущество назначило исполняющего обязанности президента ЮГК

Лариса Ивлева назначена исполняющей обязанности президента ООО «УК ЮГК», управляющей компании ПАО «Южуралзолото группа компаний». Информация внесена в ЕГРЮЛ 16 июля. Ранее госпожа Ивлева была членом совета директоров ЮГК и директором по юридическим вопросам.

Лариса Ивлева работает в холдинге с 1993 года. Как сообщал «Ъ», в суде она дала показания о личных отношениях бывшего главы компании Константина Струкова с должностными лицами Челябинской области.

3 июля суд наложил обеспечительные меры на «Южуралзолото» и десять других компаний, принадлежащих Константину Струкову. 11 июля Советский районный суд принял решение об изъятии у этих предприятий активов на 200 млрд руб. Генеральная прокуратура считает, что господин Струков получил контроль над компаниями благодаря своему положению. 14 июля стало известно, что Константина Струкова отстранили от должности президента ЮГК. На этой неделе управляющая компания ЮГК перешла в государственную собственность, и Минфин анонсировал ее продажу.