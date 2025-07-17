SmartAvia запустит рейсы в Геленджик из Санкт-Петербурга

Авиакомпания SmartAvia откроет прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик с 6 августа 2025 года, пока запланированы два рейса в неделю: по средам (вылет в 6:55) и по субботам (в 8:40). Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Минимальная стоимость перелета для пассажира без багажа составит 14,7 тыс. руб. Пассажиры из Архангельска также смогут совершить рейс с пересадкой, стоимость перелета с багажом составит от 55,8 тыс. руб. в две стороны.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что «Аэрофлот» введет третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком

В июле перевозчик выполняет по одному рейсу в день, с 1 августа частота увеличится до двух рейсов, а с 8 августа по 12 октября – до трех.