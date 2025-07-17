В Краснодаре ограничат движение по Тургеневскому мосту из-за монтажа балок

В Краснодаре с 18 по 20 июля введут временные ограничения движения транспорта по Тургеневскому мосту из-за монтажа балок нового пролетного строения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

С 23:00 18 июля до 12:00 19 июля перекроют Кубанскую набережную под мостом. Транспорт направят в объезд через парковку под Тургеневским мостом. Движение общественного транспорта ограничивать не будут. Также с 04:00 19 июля до 22:00 20 июля на улице Тургенева в районе поста ДПС на полосе выезда из города несколько раз в день будут вводить ограничения движения по 15 минут.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными. Жителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом изменений.

Алина Зорина