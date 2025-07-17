На Кубани зарплаты в сфере логистики и доставки увеличились на 6%

Средние зарплатные предложения в сфере доставки и логистики Краснодарского края с начала 2025 года выросли на 6%, до 85 тыс. руб. в месяц. Рынок труда в отрасли демонстрирует признаки стабилизации и переходит к взвешенному развитию, особенно в сегменте линейного персонала, сообщает пресс-служба «Авито Работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наиболее заметно увеличились зарплаты водителей лесовозов — среднее предложение выросло на 79%, до 67,2 тыс. руб. в месяц. Это объясняется повышенными требованиями к специалистам: помимо уверенного управления техникой, они обязаны проходить дополнительную подготовку, соблюдать технику безопасности и обеспечивать бесперебойную работу в условиях интенсивного оборота грузов.

Зарплатные предложения водителей пассажирского транспорта выросли на 43% и составили в среднем 100 тыс. руб. в месяц. Повышение связано с устойчивым спросом на пассажирские перевозки, особенно в крупных городах и пригородных зонах региона.

На третьем месте водители бетоносмесителей с ростом на 33% — работодатели предлагают им в среднем 120 тыс. руб. в месяц. Рост интереса к таким специалистам связан с расширением строительных проектов, где требуется высокая точность в управлении техникой и умение работать в сложных условиях.

Количество вакансий для водителей манипуляторов увеличилось на 145%, а для водителей лесовозов — на 95%, что свидетельствует о дефиците кадров в условиях развития индивидуального жилищного строительства. Для водителей бетоносмесителей количество вакансий выросло на 72%.

Одновременно с ростом спроса соискатели стали больше интересоваться вакансиями в сфере логистики. Количество откликов на вакансии водителей автокранов выросло в 2,5 раза (151%) при среднем зарплатном предложении 80 тыс. руб. в месяц. Вдвое увеличилась активность соискателей на позиции водителей манипуляторов (100 тыс. руб. в месяц). Также отмечен рост интереса к вакансиям железнодорожников в два раза при средней предлагаемой заработной плате 57,5 тыс. руб. в месяц.

«Рост зарплатных предложений обусловлен тем, что потенциальные сотрудники должны обладать высоким уровнем компетенций и быть готовыми к сложным условиям труда»,— отметил директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы» Артем Егоренков.

Алина Зорина