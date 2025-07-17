Дума ХМАО приняла заявление депутата Таги-заде о сложении полномочий

Вчера, 16 июля, дума Ханты-Мансийского автономного округа заочным голосованием лишила мандата депутата Халида Таги-заде. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил депутат от партии «Справедливая Россия» Михаил Сердюк. Все депутаты проголосовали «за».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Халид Таги-Заде (слева)

Фото: Пресс-служба думы ХМАО Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Халид Таги-Заде (слева)

Фото: Пресс-служба думы ХМАО

«Он стал нерукопожатным, человека лишили зарплаты. Я думаю, что он понял, что политического будущего у него нет после таких высказываний, и сдал мандат»,— сказал господин Сердюк.

Напомним, на майском заседании думы господин Таги-заде назвал ХМАО «исторической родиной» узбеков во время обсуждения вопросов миграции. В ответ на высказывание на следующем внеочередном заседании думы депутат был лишен должности заместителя председателя комитета по социальному развитию, его коллеги обратили внимание прокуратуры на его слова, а председатель думы Борис Хохряков заявил, что позднее будет рассмотрен и вопрос о лишении господина Таги-заде мандата.

На заседании 3 июля Халида Таги-заде решением думы лишили зарплаты, которую он получал как депутат. Михаил Сердюк тогда призвал коллегу сдать свой мандат. Спустя три дня господин Таги-заде написал заявление о сложении полномочий. Прокуратура, в то же время, проверив его слова, не нашла в них признаков экстремизма.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Депутат расплатился за ханов».

Анна Капустина