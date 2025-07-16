Прокуратура не нашла экстремизма в словах депутата из ХМАО про «родину узбеков»

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) окружная прокуратура отказалась возбуждать дело об административном нарушении в отношении депутата Халида Таги-Заде за слова о том, что регион является «исторической родиной» узбеков. В высказывании не нашли признаков экстремизма, следует из определения ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно документу, 30 мая в прокуратуру ХМАО поступило обращение о привлечении депутата к административной ответственности по ст. 20.3.2 КоАП за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России. Комиссия специалистов Югорского государственного университета провела историко-лингвистическое исследование высказывания и пришла к выводу, что в нем отсутствуют прямые и косвенные призывы к нарушению целостности РФ. Аналогичные выводы содержатся в справке от эксперта ЭКЦ УМВД России по ХМАО-Югре.

Напомним, дума ХМАО 3 июля прекратила исполнение полномочий на постоянной профессиональной основе депутата Халида Таги-Заде после его высказывания о том, что регион является «исторической родиной» узбеков. Заявление он сделал в ходе обсуждения роста рождаемости среди мигрантов в Югре на заседании окружного парламента в мае. После этого его исключили из КПРФ.

Коллеги парламентария обвинили его в «недопустимой провокации» и заверили, что отсутствие зарплаты не повлияет на его работу «в интересах жителей Югры». В ответ господин Таги-Заде пожаловался, что прекращение выплат ухудшит его положение, и призвал прокуратуру вмешаться в ситуацию.

Ирина Пичурина