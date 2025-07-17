Четверо туристов получили 10 суток ареста за драку в Сочи

Адлерский районный суд назначил четырем туристам из Тюмени и Кемеровской области по 10 суток административного ареста за драку у канатной дороги в Сочи. Об этом пишет «“КП”-Кубань» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Выяснилось, что мужчины знакомы друг с другом, но причины конфликта они пояснить не смогли»,— сообщили в полиции.

Правоохранители привлекли участников драки к административной ответственности и передали материалы дела в суд. За нарушение общественного порядка туристам грозил штраф в размере 1 тыс. руб. либо арест до 15 суток.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что сотрудники полиции в Сочи задержали четырех туристов, устроивших драку у подъемника на горнолыжном курорте в Красной Поляне. Инцидент случился 12 июля, в день, когда действовал специальный тариф на канатные дороги курорта «Газпром-Поляна». Тогда поездка на вершины «Лаура» и «Альпика» стоила 100 руб.

Алина Зорина