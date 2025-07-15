Полиция задержала участников драки на канатной дороге в Сочи

В Сочи сотрудники полиции задержали четырех туристов, устроивших драку у подъемника на горнолыжном курорте в Красной Поляне. Инцидент произошел 12 июля, в день действия специального тарифа на проезд по канатным дорогам курорта «Газпром Поляна», когда поездка на вершины «Лаура» и «Альпика» предлагалась за 100 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в результате разбирательства установлено, что участниками конфликта стали жители Тюмени и Кемеровской области. Все четверо задержаны, им вменяется административное правонарушение. В полиции уточнили, что между мужчинами не было личной неприязни и они знакомы между собой, однако причины потасовки пояснить не смогли.

Наказание может включать штраф либо административный арест сроком до 15 суток. Видео с массовым скоплением людей и последующим конфликтом в очереди к канатной дороге ранее распространилось в социальных сетях.

Вячеслав Рыжков