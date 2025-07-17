Япония закупила партию российской нефти впервые с 2023 года

Япония впервые с февраля 2023 года закупила партию российской нефти по $57,5 за баррель. Общая стоимость импорта составила 3,75 млрд иен (около $25,3 млн). Это следует из данных министерства финансов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В июне Япония закупила 70 тыс. тонн российской нефти, что составляет лишь 0,7% от всего закупленного сырья в этом месяце, передает ТАСС данные статистики японского Минфина.

В последний раз в статистике Токио поставки российской нефти упоминались в 2023 году. В январе того же года Япония импортировала 82 тыс. тонн нефти из России, а в феврале – 37 тыс. тонн. По данным «Интерфакса», тенденция на снижение импорта началась еще в 2020 году из-за пандемии коронавируса. С 2019 по 2022 год поставки российской нефти снизились с 9,38 млн тонн до 2,29 млн тонн.

В 2022 году Япония и другие страны G7 установили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Совет ЕС сделал исключение лишь для проекта «Сахалин-2», отметив важность поставок с его месторождений для энергетической безопасности Японии. Послабления вновь продлили в мае 2025-го.