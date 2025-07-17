Три уголовных дела возбуждены против сотрудников РЖД в Сочи

Сочинская транспортная прокуратура возбудила три уголовных дела против сотрудников железнодорожного транспорта, которые предоставили поддельные медицинские книжки при трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка была проведена в Южной дирекции скоростного сообщения филиала ОАО «РЖД». Следствие установило, что сотрудники представили медкнижки без фактического прохождения медицинского осмотра.

По результатам расследования возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права). Ход и результаты расследования находятся под контролем транспортной прокуратуры.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что прокуратура Хостинского района Сочи оштрафовала организацию по сносу деревьев на 500 тыс. руб. за взятку директору муниципального учреждения в размере 140 тыс. руб. Имущество юридического лица арестовано.

Алина Зорина