Фирма по сносу деревьев в Сочи оштрафована за взятку чиновнику

Прокуратура Хостинского района Сочи оштрафовала организацию на 500 тыс. руб. за взятку директору муниципального учреждения в размере 140 тыс. руб. Имущество юридического лица арестовано, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2023 году руководитель компании, занимающейся сносом аварийных деревьев в Сочи, передал директору муниципального учреждения взятку за общее покровительство при исполнении контракта. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Уголовное дело в отношении взяткополучателя сейчас рассматривается в суде.

Алина Зорина