У москвича из Бутово изъяли стадо коз

Стадо коз, принадлежавших жителю московского района Бутово, изъято по решению суда и передано в зоопарк. Бывший владелец в течение нескольких лет отстаивал свое право на владение копытными, в то время как его соседи жаловались в различные инстанции на повреждения животными зеленых насаждений и припаркованных автомобилей. Пенсионер намерен добиваться возвращения коз.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов изъяли животных у пенсионера Валерия Аникеева, передает РЕН ТВ. Это также подтвердили в столичном Комитете ветеринарии, который ранее обратился в Зюзинский суд с просьбой запретить гражданину содержать мелкий рогатый скот.

Сам господин Аникеев заявил RT, что все требования суда по содержанию животных выполнил, но «они даже не проверили это». В конце прошлого года суд постановил, что владелец животных должен оборудовать для них помещение и провести дезинфекцию. Мужчине запретили держать коз на улице.

Москвич добавил, что сейчас намерен ехать за козами, он будет пытаться вернуть их домой. Telegram-канал 112 передает, что животных отправили в экопарк «Альпака-Про».