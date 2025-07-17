В Ростове суд продлил арест блогеру Гаспару Авакяну на месяц

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил блогеру Гаспару Авакяну срок содержания под стражей на месяц — до 20 августа 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, Гаспара Авакяна подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни гражданина (ч.1 ст.137 УК РФ). По данным следствия, в апреле 2025 года он опубликовал в интернете личные фото и видео бывшего полицейского, который не давал на это согласия.

Гаспар Авакян ведет видеоблог на YouTube. Он стал известен благодаря роликам, на которых зафиксированы нарушения правил дорожного движения сотрудниками полиции.

Пятью годами ранее Гаспар Авакян был осужден к 2,5 годам колонии-поселении по статье о вымогательстве (ч. 1. ст. 163 УК РФ).

Наталья Белоштейн