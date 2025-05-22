Двоих ростовчан задержали за публикацию чужих фото и видео в интернете

В Ростове-на-Дону по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни гражданина (ч.1 ст.137 УК РФ) задержаны двое местных жителей. Об этом сообщают в СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

По данным следствия, в апреле 2025 года подозреваемые опубликовали в интернете фотографии и видео, которые содержат информацию о частной жизни жителя Ростова. Согласия своего потерпевший не давал. Фигурантов задержали. Сейчас рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

По данным местных СМИ, речь идет о блогере Гаспаре Авакяне и публикации личного видео бывшего сотрудника полиции.

Гаспар Авакян ведет видеоблог на YouTube. Он стал известен благодаря роликам, на которых зафиксированы нарушения правил дорожного движения сотрудниками полиции.

В 2020 году Гаспар Авакян был осужден к 2,5 годам колонии-поселении по статье о вымогательстве (ч. 1. ст. 163 УК РФ).

Мария Хоперская