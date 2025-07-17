Летом количество самокатов в Сочи останется на прежнем уровне

Летом компания Whoosh сохранила количество самокатов в Сочи на уровне прошлого года. Как рассказали «Ъ-Сочи» в компании, решение об увеличении зоны и флота всегда обсуждается с городом, но пока такого решения нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В 2025 году количество флота в городе существенно не изменилось»,— отметили в Whoosh.

География новых зон в Сочи также пока значительно не изменилась. Количество самокатов в городе определяется на основе аналитики тепловых карт поездок и вычислений мест с наибольшим спросом на электросамокаты.

Наибольшей популярностью среди пользователей электросамокатов пользуются транспортные магистрали, которые связывают жилые районы с деловыми и социальными центрами. К числу таких маршрутов относятся улицы Донская, Конституции СССР, Московская, Горького и Курортный проспект. Эти направления расположены параллельно линиям общественного транспорта и охватывают важнейшие точки интереса для жителей города.

В то же время на курорте имеется 37 зон с полным запретом на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) и 47 зон с ограничением скорости. Данные зоны включают пешеходные участки, парки и набережные, расположенные во всех районах города. Компании, предоставляющие услуги аренды, адаптировали свои системы, что позволяет блокировать движение электросамокатов в указанных территориях.

Следует отметить, что электросамокаты чаще всего используются в рамках так называемого «транспортного сценария»: маршрут без самопересечений, направленный из точки А в точку Б и не превышающий 7 км. К факторам, определяющим выбор данного способа передвижения, относятся перегруженность дорог, высокая стоимость такси и жаркие погодные условия. Такая модель поведения способствует укреплению позиций электросамокатов как одного из элементов городской мобильности.

Все самокаты проходят углубленное техническое обслуживание. В Сочи это происходит не привязано к межсезонью. Самокаты находятся на связи с облачной платформой, что позволяет следить за состоянием флота.

В этом году операторы реализовали пилотный проект нанесения парковочных мест для средств индивидуальной мобильности на расширении проезжей части. Это решение позволит освободить тротуары от самокатов и грамотно интегрировать СИМ в городскую инфраструктуру. Также в Сочи установили первый в России дорожный знак, обозначающий самокатную парковку.

Мария Удовик