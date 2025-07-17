Президент Сирии после атаки Израиля заявил, что страна не боится войны

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа на фоне атаки Израиля выступил с обращением к согражданам. Он заявил, что народ Сирии не боится войны и готов сражаться, «если его достоинству будет угрожать».

«Мы не из тех, кто боится войны. Мы посвятили жизни преодолению трудностей и защите своего народа»,— сказал сирийский президент (цитата по Reuters).

15 июля власти Сирии ввели войска в южную провинцию Эс-Сувейда, где происходили столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами. Для защиты друзов Израиль начал атаки по сирийской территории, пострадали более 30 человек. По данным Axios, США призывали Израиль прекратить удары. 16 июля друзы и правительство Сирии договорились о прекращении огня.

Подробности — в материале «Ъ» «Друзы дружбы».