Axios: США призывали Израиль прекратить удары по Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа 16 июля призвала Израиль прекратить авиаудары по Сирии. Об этом журналисту Axios Бараку Равиду сообщили неназванные американские чиновники.

«В среду администрация Трампа вновь обратилась к Израилю с просьбой прекратить удары по Сирии и начать диалог с властями в Дамаске для снижения напряженности»,— написал журналист в соцсети X. Он не уточнил, поступил ли этот запрос до или после сегодняшних атак ЦАХАЛа.

15 июля израильская армия нанесла удары по сирийской бронетехнике, а 16 июля — по зданию Генштаба ВС Сирии и военному объекту, расположенному рядом с дворцом президента Арабской Республики. Атаки объясняются защитой друзов, проживающих в провинции Эс-Сувейда, куда накануне были введены сирийские правительственные силы. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона обеспокоена происходящим и ведет переговоры со сторонами конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Друзы дружбы».

Лусине Баласян