Три человека погибли и более 30 ранены при ударах Израиля по Дамаску

Число погибших в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску выросло до трех, еще 34 пострадали, сообщил сирийский Минздрав. Атаке подвергся район президентского дворца, где работает временное правительство. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, удары нанесены для «защиты друзов», представители которых проживают в сирийском городе Эс-Сувейде.

Накануне в Эс-Сувейд вошли сирийские правительственные войска для «стабилизации ситуации». Столкновения на юге Сирии между суннитскими бедуинскими племенами, друзскими вооруженными отрядами и сирийскими войсками продолжаются уже несколько дней. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о гибели более 100 человек.