На Кубани пресекли контрабанду гашиша из Франции

В Краснодарском крае таможенники пресекли контрабанду 1,69 г гашиша из Франции. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарской таможни Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Наркотическое средство обнаружили во время осмотра помещения отделения почты в Славянске-на-Кубани, оно было в белом конверте. В посылке нашли фольгированный пакет, завернутый в обрывок страницы иностранного журнала. В нем был прозрачный полимерный пакет с веществом.

Согласно выводам экспертов, это был гашиш, который включен в перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС). Обвиняемым может грозить от трех до семи лет тюрьмы.

Алина Зорина