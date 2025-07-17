Краснодарца оштрафовали на 400 тысяч рублей за оправдание терроризма в соцсетях

Южный окружной военный суд приговорил 30-летнего жителя Краснодара к штрафу в 400 тыс. руб. за публичное оправдание терроризма в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодарец признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет).

Суд установил, что 25 ноября 2023 года фигурант дела, выступая противником проведения Россией специальной военной операции на территории Украины, разместил в одной из социальных сетей комментарий под новостью о приговоре жителю Санкт-Петербурга за попытку совершения террористического акта путем поджога двух военкоматов. В комментарии житель Краснодара признал действия осужденного допустимыми и оправданными.

Помимо штрафа в доход государства, суд лишил фигуранта дела права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, на срок два года.

При вынесении приговора суд учел обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимого и позицию государственного обвинителя прокуратуры края. Ранее фигурант дела не привлекался к уголовной ответственности.

«Ъ-Кубань» писал, что ФСБ совместно с МВД и СКР идентифицировала пятерых граждан России, которые по указаниям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи в Краснодарском крае, Удмуртской Республике и Оренбургской области. Сейчас они задержаны.

Мария Удовик