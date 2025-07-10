ФСБ задержала пособников украинских спецслужб, устроивших поджоги на Кубани

ФСБ РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом РФ установили личности пяти жителей России, которые по заданиям украинских спецслужб подожгли объекты транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи в Краснодарском крае, Удмуртской Республике и Оренбургской области. Их задержали, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для вовлечения группы мужчин в террористическую деятельность спецслужбы Украины использовали мессенджеры. А также открытые интернет-площадки с объявлениями о «быстром заработке».

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. Им грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Алина Зорина