В Анапе выявили 22 нелегальных рабочих на стройке

Совместный рейд полиции Анапы и Пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю прошёл на одной из строек, где обнаружили группу лиц, не имевших законных оснований для пребывания в России. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ходе проверки задержаны 22 человека. В отношении них составлены административные протоколы по статьям 18.8, 18.10 и 20.25 КоАП РФ. По данным правоохранителей, всех нарушителей ожидает депортация.

Также проверяется причастность работодателя, который привлёк этих граждан к работе без соответствующих документов. Кроме того, у организатора их трудоустройства могут усмотреть признаки преступления по статье 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда и пребывания в РФ).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске в рейде по стройкам выявили 10 иностранных нарушителей.