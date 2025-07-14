Прокуратура проверит жалобы на невыносимую жару в поезде Анапа — Екатеринбург

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб на сломанные кондиционеры в поезде, следующем из Анапы в Екатеринбург. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В соцсетях пассажиры поезда Анапа- Екатеринбург пожаловались на ужасную духоту в вагонах, температура поднималась до +36 градусов. Кондиционеры не работали с начала поездки, вагоны обещали заменить в Ростове-на-Дону, но так этого и не сделали.

«В ходе мониторинга выявлена публикация о ненадлежащей работе кондиционеров в пассажирском поезде №290 сообщением Анапа — Екатеринбург. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения перевозчиком законодательства о защите прав потребителей»,— сообщили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что 19 детей выписали из стационара после отравления в поезде Екатеринбург – Анапа.