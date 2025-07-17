Кинотеатр в «Гринвиче» возобновил работу после закрытия всего ТРЦ
Кинотеатр «Гринвич Синема» в торгово-развлекательном центре «Гринвич» возобновил работу 17 июля после закрытия всего ТРЦ, сообщили в социальных сетях «Гринвича».
Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ, Коммерсантъ
Напомним, торговый центр временно приостановил работу 30 июня из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Возобновил работу ТРЦ только 10 июля.
Напомним, в торгово-развлекательном центре «Алатырь» в Екатеринбурге вместо кинотеатра «Синема Парк» планируют открыть «Континент Синема».