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Кинотеатр в «Гринвиче» возобновил работу после закрытия всего ТРЦ

Кинотеатр «Гринвич Синема» в торгово-развлекательном центре «Гринвич» возобновил работу 17 июля после закрытия всего ТРЦ, сообщили в социальных сетях «Гринвича».

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ, Коммерсантъ

Напомним, торговый центр временно приостановил работу 30 июня из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Возобновил работу ТРЦ только 10 июля.

Напомним, в торгово-развлекательном центре «Алатырь» в Екатеринбурге вместо кинотеатра «Синема Парк» планируют открыть «Континент Синема».

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