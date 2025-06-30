Работу ТЦ «Гринвич» остановили из-за нарушений антитеррористической безопасности

Торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге закрыли из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности по решению Ленинского районного суда, сообщили в главном управлении федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФССП по Свердловской области Фото: ГУФССП по Свердловской области

ТЦ «Гринвич» не будет работать до устранения выявленных нарушений. Входы в торговый центр опечатываются.

Напомним, «Гринвич» временно приостановил работу с 30 июня. По данным торгового центра, данная мера необходима для комплексной модернизации и интеграции инженерных и противопожарных систем безопасности, так как введенные в разные годы очереди ТЦ требуют объединения в единую структуру. О сроках окончания приостановки не сообщается.

История создания крупнейшего ТРЦ на Урале — в материале «Ъ-Урал» «20 лет по "Гринвичу"»

Ирина Пичурина