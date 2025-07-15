В ТРЦ «Алатырь» вместо «Синема Парка» откроется кинотеатр «Континент Синема»

В торгово-развлекательном центре «Алатырь» в Екатеринбурге вместо кинотеатра «Синема Парк» откроется «Континент Синема», сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ТРЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр "Алатырь"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Торговый центр "Алатырь"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным пресс-службы ТРЦ, с новым оператором кинотеатра уже подписано соглашение и «Континент Синема» планирует начать работу в сентябре.

«Мы придерживаемся наших первоначальных планов по развитию торгового центра в интересах жителей Екатеринбурга. Новая концепция предусматривает обновление состава арендаторов, чтобы все они были ориентированы на единую целевую аудиторию»,— сообщили «Ъ-Урал» в ТРЦ.

Кроме того, в «Алатыре» планируются другие изменения, которые коснутся не только внутреннего наполнения, но и внешнего облика и благоустройства. Владельцы торгового центра «Алатырь» заявили, что сейчас занимаются корректировкой состава арендаторов.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в торговом центре «Алатырь» закрылся единственный в Екатеринбурге кинотеатр сети «Синема Парк». В настоящее время сеть кинотеатров будет представлена в 28 городах России.

Полина Щуцкая