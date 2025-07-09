Администрация «Гринвича» объяснила, как возобновится работа ТРЦ

Торгово-развлекательный центр «Гринвич» в Екатеринбурге готовится к открытию 10 июля, после обжалования решения суда о приостановке деятельности с 30 июня, сообщили в администрации ТРЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В четверг с 14:00 арендаторы могут попасть на свои рабочие места и готовить магазины к открытию. Напомним, речь идет о торговых галереях, офисных помещениях и сервисных услугах. Развлекательные зоны, кинозалы и фудкорт останутся закрытыми до завершения дополнительной проверки. Информация об их открытии будет озвучена позднее.

Для посетителей и горожан ТРЦ «Гринвич» откроется 10 июля с 16:00.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщил, что пожар на крыше ТРЦ в апреле показал необходимость проверки пожарной безопасности. После частичного возобновления работы «Гринвича» будет осуществляться регулярный мониторинг всех систем комплекса в течение следующих трех месяцев.

Полина Щуцкая