Сочинец пытался пройти в суд с замаскированным под трость клинком

Судебный пристав Адлерского районного суда в Сочи предотвратил проникновение холодного оружия в здание, обнаружив скрытый клинок в трости посетителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Инцидент произошел во время стандартной регистрации граждан. Сотрудник службы безопасности обратил внимание на подозрительную конструкцию трости одного из посетителей. При досмотре выяснилось, что внутри находится скрытое лезвие.

Нарушителя не допустили в здание суда и передали правоохранительным органам.

«Благодаря действиям судебного пристава по ОУПДС удалось предотвратить возможные негативные последствия и обеспечить безопасность посетителей и сотрудников суда»,— сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Сейчас специалисты проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

«Ъ-Сочи» писал, что судебный пристав Хостинского районного суда курорта предотвратил попытку проноса холодного оружия, замаскированного под расческу. Нарушительницу не впустили в здание.

Мария Удовик