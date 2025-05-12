Жительница Сочи попыталась пронести в суд заточку под видом расчески

Судебный пристав Хостинского районного суда Сочи предотвратила попытку проноса холодного оружия, замаскированного под расческу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Во время досмотра личных вещей одной из посетительниц специалисты обнаружили в расческе скрытый нож. Местной жительнице отказали в доступе в здание суда.

С начала 2025 года в судах Краснодарского края специалисты зарегистрировали более 4 тыс. попыток проноса запрещенных предметов. В пресс-службе краевого управления Федеральной службы судебных приставов отметили, что списки запрещенных предметов размещены при входе в судебные здания и за их пронос предусматривается административная ответственность.

Мария Удовик