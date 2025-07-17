Аэропорт Пулково возобновил работу

Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов «по согласованию с соответствующими органами», сообщила Росавиация. Служба добавила, что для обеспечения безопасности полетов в регионе усилили контроль за работой авиатранспорта.

Ограничения в аэропорту действовали почти полтора часа. На этом фоне в Кировском районе Ленинградской области отразили попытку атаки беспилотников. Информации о пострадавших или разрушениях нет. В предыдущий раз Пулково ограничивал работу 11 июля, из-за этого на вылет задержали более 40 рейсов.