Атаки беспилотников задержали в Пулково более 40 рейсов на вылет

Утром 11 июля в Пулково задержали более 40 рейсов в связи с атакой беспилотников. Информацию можно посмотреть на онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Речь идет о нескольких рейсах в Москву, Сочи, Казань, Калиниград, Набережные Челны, а также нескольких зарубежных направлениях (Анталья, Тегеран, Ереван).

Последний рейс из Пулково был отправлен в Москву в 7:02. Последний прибывший в город на Неве рейс был из Мурманска. Он приземлился в аэропорту в 8:00.

«В период с 08:45 до 09:45 по мск аэропорт Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме»,— говорится в заявлении Росавиации.

UPD: В 09:43 в пресс-службе Пулково сообщили о снятии ограничений и начале подготовки к отправке рейсов. Пассажиров попросили внимательно следить за звуковыми объявлениями в терминале. Ограничения продлились чуть более двух часов до 09:38. При этом, с 08:45 прием и выпуск воздушных судов осуществлялся по временной схеме. Всего за период действия ограничений на запасные аэродромы ушло восемь бортов, уточнили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в петербургской воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов из-за атаки беспилотников. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал проблемы с мобильным интернетом.

Андрей Маркелов