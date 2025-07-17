Попытка атаки БПЛА отражена в Ленинградской области

Попытку атаки беспилотников отразили средствами РЭБ в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

С 3 часов ночи 17 июля в области действует опасность атаки БПЛА. Работу приостановил петербургский аэропорт Пулково.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых БПЛА на пути к столице. Также об атаке в ночь на 17 июля сообщили главы Белгородской и Смоленской областей.