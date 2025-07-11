В аэропорту Пулково сняли утренние ограничения на взлет и посадку самолетов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге с 9:45 мск отменены введенные ранее сегодня ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В заявлении сказано, что восемь самолетов, летевших в Санкт-Петербург, приземлились на запасных аэродромах. О введении ограничений Росавиация сообщила в 7:37 мск. Они были связаны с опасностью беспилотников. С 8:45 до 9:45 мск в воздушной гавани вводилась временная схема приема рейсов.

В 6:58 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в Telegram-канале об угрозе БпЛА в воздушном пространстве региона. Он также сообщил о возможности частичного понижения сигнала мобильного интернета.