Открытие аэропорта в Геленджике не повлияет на ставки долгосрочной аренды жилья

Возобновление работы аэропорта Геленджика не спровоцирует рост цен на рынке долгосрочной аренды жилья. Об этом рассказали «Ъ-Новороссийск» аналитики «Авито.Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Дом на полдороги» Фото: «Дом на полдороги»

«С открытием аэропорта мы не ожидаем значительных колебаний стоимости недвижимости — как при продаже, так и при долгосрочной аренде. На стоимость и спрос на вторичное жилье в большей степени влияет общая ситуация на рынке недвижимости — размер ипотечной ставки или финансовые возможности покупателя»,— отмечают эксперты.

В долгосрочной аренде наибольшее влияние оказывают сезонные факторы: традиционный рост спроса фиксируется в конце лета и начале осени. Открытие аэропорта, по оценкам специалистов, способно оказать влияние лишь на краткосрочную аренду.

По данным опубликованных в июле 2025 года объявлений, в продаже представлено несколько тысяч квартир на вторичном рынке. Стоимость студий варьируется от 3,5 млн до 29 млн руб., однокомнатных — от 3,9 млн до 45 млн руб., двухкомнатных — от 4 млн до 164,5 млн руб., трехкомнатных — от 6 млн до 150 млн руб.

Ставки аренды также демонстрируют широкий диапазон: однокомнатные квартиры сдаются по цене от 45 тыс. до 250 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — от 50 тыс. до 295 тыс. руб., трехкомнатные — от 70 тыс. до 200 тыс. руб.

Пока уровень загрузки гостиничных объектов размещения в Геленджике составляет 68% на июль и 56% на август. Восстановление авиасообщения оказало ограниченное влияние на туристический поток — еженедельный прирост бронирований составляет около 10%.

Курорт ежедневно принимает около 20 тыс. отдыхающих. В то же время аэропорт Геленджика способен обслуживать не более 1 тыс. пассажиров в сутки. Ожидается, что этот показатель увеличится только к августу.

Аэропорт курорта, закрытый с 2022 года, возобновил работу 10 июля. Компания «Аэрофлот» начнет выполнять регулярные рейсы в Геленджик с 18 июля, а с 25 июля полеты станут ежедневными. Эксперты предсказывают более значительный рост туристического потока по мере увеличения частоты и географии авиарейсов.

«Ъ-Новороссийск» писал, что в Геленджике брони выросли на 14% на фоне открытия аэропорта. Реальный прирост турпотока в 2025 году составит не более 10-15%.

Мария Удовик