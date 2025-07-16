За месяц в Москве против менингита привили 23 тыс. иностранцев

В Москве фиксируется повышение заболеваемости менингококковой инфекцией, оно связано с «завозными» случаями у въезжающих, прежде всего, иностранных граждан, сообщили «Ъ» в департаменте здравоохранения Москвы. В профилактических целях только за последний месяц в столице против менингоккока привили 23 тыс. иностранцев, осуществляющих профессиональную деятельность у крупных городских работодателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В депздраве подчеркнули, что Москва является единственным регионом в стране, где так широко применяется вакцинация населения против менингококковой инфекции. Вакцина уже несколько лет входит в московский региональный календарь прививок и проводится бесплатно. Плановой вакцинации подлежат дети с одного года и дети 3-6 лет перед поступлением в детские сады. С начала года вакцинировано уже более 47 тыс. детей, в прошлом году — более 96 тыс. Кроме того, столичные врачи проводят обязательную вакцинацию взрослых и детей в так называемых очагах — местах, где был зафиксирован случай заболевания.

При выявлении инфекционного заболевания медицинские службы следуют четкому алгоритму проведения всех необходимых противоэпидемических действий, включая изоляцию заболевшего, разобщение и обязательную вакцинацию контактных лиц, заключили в депздраве.

Ранее «Ъ» сообщал, что в России наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости менингококковой инфекцией. За первые пять месяцев 2025 года было выявлено 1266 случаев заражения (из которых 948 приходится на взрослых). Это на 260% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раньше эта болезнь встречалась в детских садах и школах, но теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода.

В России растет заболеваемость опасной инфекцией, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Менингококк мигрировал в Россию».

Наталья Костарнова