США обеспокоены ударами Израиля по Сирии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона очень обеспокоена из-за ударов Израиля по Дамаску и надеется получить больше информации о происходящем. По его словам, Вашингтон ведет переговоры с обеими сторонами конфликта.

«Мы будем работать над этим вопросом. Я только что разговаривал по телефону с заинтересованными сторонами. Мы очень обеспокоены этим, и, надеюсь, сегодня у нас будут какие-то обновления»,— сказал госсекретарь журналистам (цитата по Reuters).

16 июля израильская армия атаковала здание Генштаба ВС Сирии и военный объект, расположенный рядом с дворцом президента Арабской Республики. Удары нанесены для защиты друзов, представители которых проживают в сирийской Эс-Сувейде. Накануне в провинцию были введены сирийские правительственные войска для «стабилизации ситуации» между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Друзы дружбы».

Лусине Баласян