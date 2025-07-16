Россияне стали чаще бронировать коттеджи и домики на Черном море

В Краснодарском крае, особенно в Геленджике, стали чаще бронировать коттеджи у моря с завтраками или без питания. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Жители больших городов все чаще отдают предпочтение уединенному отдыху на побережье. В 2025 году туроператоры отмечают рост спроса на аренду коттеджей и домиков у моря на курортах России и Абхазии.

По данным туроператоров, этим летом популярность нестандартного размещения — коттеджей, домиков и глэмпингов — на Черноморском побережье выросла на 10–15% по сравнению с прошлым годом.

«Обычно такое жилье выбирают самостоятельные путешественники, но в этом сезоне подобные бронирования появились и у нас»,— сообщили в пресс-службе туроператора Anex.

В Краснодарском крае, особенно в Геленджике, популярны коттеджи у моря с завтраками или без питания. В Сочи подобные объекты обычно расположены в горах или лесу и ориентированы на взрослых туристов — детской инфраструктуры там нет, зато предлагаются купели и SPA.

В Крыму становится все больше необычных вариантов размещения: модульные дома, шале, эко-сферы и ретрит-лагеря встречаются как на побережье, так и в горных районах. Чаще всего они работают без питания или с завтраком. Наибольшим спросом пользуется Западное побережье.

Инфраструктура зависит от категории объекта: в бюджетных вариантах бассейны небольшие или отсутствуют, но почти везде есть детские площадки и парковки. В номерах чаще всего предусмотрены мини-кухня, холодильник и необходимая посуда.