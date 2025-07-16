Донской соцфонд проактивно оформил материнский капитал шести тысячам семей

Региональное отделение соцфонда с начала 2025 года проактивно оформило материнский капитал шести тысячам донских семей. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер материнского капитала ежегодно индексируется. С 1 февраля 2025 года выплаты составляют: на первого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2020 года, или на двух детей, рожденных с 2007 по 2019 год — 690 тыс. руб. На второго ребенка, рожденного с 1 января 2020 года, если на первого маткапитал уже получен — 222 тыс. руб.

На второго ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, если на первого сертификат не оформлялся (первенец рожден до 2020 года) — 912 тыс. руб.

На третьего и последующих детей, если раньше права на маткапитал у семьи не было — 912 тыс. руб.

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», в 2025 году материнский капитал проиндексировали на 9,5%. В 2026 году планируется повышение размера выплат еще на 4,5%: на первого ребенка он составит 721 тыс. руб., на второго — 934 тыс. руб.

Средства можно направить по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата обучения детей, ежемесячная выплата, накопительная пенсия матери, реабилитация детей с инвалидностью. Когда остаток маткапитала не превышает 10 тыс. руб., семья может получить его единовременно.

Валентина Любашенко