Жителя Севастополя осудили за призывы к экстремистской деятельности

Суд приговорил жителя Севастополя к 2,5 годам лишения свободы условно за публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно установленным данным, в сентябре 2024 года 30-летний житель Севастополя, комментируя публикации в мессенджере, опубликовал призывы к насилию по отношению к иностранной группе лиц. Его признали виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).

Помимо условного лишения свободы, севастопольцу запрещено администрировать сайты, каналы, страницы и чаты в течение 2,5 лет. Суд конфисковал у осужденного телефон, с помощью которого он писал экстремистские высказывания.

Алина Зорина