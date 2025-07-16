Апелляция ВС отказалась отменять решение о создании Лагонакского полигона

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отказала экологу и бывшему директору Кавказского биосферного заповедника Валерию Бриниху в иске о ликвидации Лагонакского полигона в Адыгее. Сведения об этом размещены на сайте ВС. Сейчас на территории полигона строится горнолыжный курорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что эколог пытался добиться в Верховном суде (ВС) отмены решения правительства РФ о создании на территории Кавказского государственного биосферного заповедника Лагонакского полигона. При рассмотрении ВС его административного иска по первой инстанции в удовлетворении этих требований ему было отказано. Попытка обжаловать решение в Апелляционную коллегию ВС также оказалась безуспешной.

Валерий Бриних, комментируя ее решение, заявил «Ъ-Кубань», что намерен судиться дальше и пройти все возможные инстанции (т. е. еще кассационную и надзорную).

Валерий Бриних — председатель Адыгейского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Возглавлял Кавказский государственный природный биосферный заповедник в 2000–2001 годах. В ноябре 2014 года экологу было предъявлено обвинение в экстремизме из-за его статьи «Молчание ягнят», в которой шла речь о проблеме загрязнения окружающей среды в Адыгее местным свиноводческим комплексом. Но в 2017 году Майкопский городской суд вынес ему оправдательный приговор из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

По мнению эколога, любая хозяйственная деятельность на территории, отведенной под полигон, может нанести непоправимый ущерб особо охраняемым природным комплексам и объектам. В суде он пытается доказать, что распоряжение правительства является нормативным актом недостаточной юридической силы для того, чтобы изымать часть заповедника из-под общего режима охраны, определенного Земельным кодексом и федеральным законом об ООПТ. При этом, отмечает он, решению не предшествовали публичные слушания, оно не прошло экологическую и антикоррупционную экспертизы.

Лагонакский биосферный полигон был учрежден распоряжением правительства РФ 6 марта 2021 года на части Кавказского биосферного заповедника площадью 13,9 тыс. га в целях создания круглогодичного горного курорта «Лагонаки». Этот инвестпроект реализует НАО «Красная Поляна». По данным республиканских властей, курорт будет занимать 1,5 тыс. га и полностью помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах гор Абадзеш — Мурзикао. Власти Адыгеи заверяют, что курорт не затронет уникальные природные комплексы и заповедные объекты природы, а его объекты не будут размещаться ни на территории особо ценного Фишт-Оштенского массива, ни вблизи него. На территории Лагонакского полигона планируется разместить только линии канатных дорог, лыжные спуски по естественной поверхности и минимальную обеспечивающую инфраструктуру. Сообщалось, что при обустройстве горнолыжных трасс практически не потребуется изменения рельефа, а вся «тяжелая» инфраструктура (гостиницы, парковки, инженерное обеспечение) будет создана за пределами заповедника.

Михаил Волкодав