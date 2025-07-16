Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Апелляция ВС отказалась отменять решение о создании Лагонакского полигона

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отказала экологу и бывшему директору Кавказского биосферного заповедника Валерию Бриниху в иске о ликвидации Лагонакского полигона в Адыгее. Сведения об этом размещены на сайте ВС. Сейчас на территории полигона строится горнолыжный курорт.

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что эколог пытался добиться в Верховном суде (ВС) отмены решения правительства РФ о создании на территории Кавказского государственного биосферного заповедника Лагонакского полигона. При рассмотрении ВС его административного иска по первой инстанции в удовлетворении этих требований ему было отказано. Попытка обжаловать решение в Апелляционную коллегию ВС также оказалась безуспешной.

Валерий Бриних, комментируя ее решение, заявил «Ъ-Кубань», что намерен судиться дальше и пройти все возможные инстанции (т. е. еще кассационную и надзорную).

Валерий Бриних — председатель Адыгейского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Возглавлял Кавказский государственный природный биосферный заповедник в 2000–2001 годах. В ноябре 2014 года экологу было предъявлено обвинение в экстремизме из-за его статьи «Молчание ягнят», в которой шла речь о проблеме загрязнения окружающей среды в Адыгее местным свиноводческим комплексом. Но в 2017 году Майкопский городской суд вынес ему оправдательный приговор из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

Почему еще эколог считает создание Лагонакского полигона незаконным

По мнению эколога, любая хозяйственная деятельность на территории, отведенной под полигон, может нанести непоправимый ущерб особо охраняемым природным комплексам и объектам. В суде он пытается доказать, что распоряжение правительства является нормативным актом недостаточной юридической силы для того, чтобы изымать часть заповедника из-под общего режима охраны, определенного Земельным кодексом и федеральным законом об ООПТ. При этом, отмечает он, решению не предшествовали публичные слушания, оно не прошло экологическую и антикоррупционную экспертизы.

Лагонакский биосферный полигон был учрежден распоряжением правительства РФ 6 марта 2021 года на части Кавказского биосферного заповедника площадью 13,9 тыс. га в целях создания круглогодичного горного курорта «Лагонаки». Этот инвестпроект реализует НАО «Красная Поляна». По данным республиканских властей, курорт будет занимать 1,5 тыс. га и полностью помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах гор Абадзеш — Мурзикао.

Власти Адыгеи заверяют, что курорт не затронет уникальные природные комплексы и заповедные объекты природы, а его объекты не будут размещаться ни на территории особо ценного Фишт-Оштенского массива, ни вблизи него. На территории Лагонакского полигона планируется разместить только линии канатных дорог, лыжные спуски по естественной поверхности и минимальную обеспечивающую инфраструктуру. Сообщалось, что при обустройстве горнолыжных трасс практически не потребуется изменения рельефа, а вся «тяжелая» инфраструктура (гостиницы, парковки, инженерное обеспечение) будет создана за пределами заповедника.

Михаил Волкодав

Новости компаний Все