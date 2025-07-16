Гидрометцентр спрогнозировал на Дону усиление жары и ливни в ближайшие дни

В Ростовской области до выходных температурный фон будет гораздо выше нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

«Температурный фон будет на 6°С выше нормы, он составит 37-39°С»,— отметил синоптик.

При этом, по информации Романа Вильфанда, в ближайшие дни в регионе возможны сильные ливни, грозы, град и ветер до 28 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России предупреждал об опасности для жизни аномальной жары.

Наталья Белоштейн