Гидрометцентр спрогнозировал на Дону усиление жары и ливни в ближайшие дни
В Ростовской области до выходных температурный фон будет гораздо выше нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ
«Температурный фон будет на 6°С выше нормы, он составит 37-39°С»,— отметил синоптик.
При этом, по информации Романа Вильфанда, в ближайшие дни в регионе возможны сильные ливни, грозы, град и ветер до 28 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России предупреждал об опасности для жизни аномальной жары.