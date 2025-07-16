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Гидрометцентр спрогнозировал на Дону усиление жары и ливни в ближайшие дни

В Ростовской области до выходных температурный фон будет гораздо выше нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

«Температурный фон будет на 6°С выше нормы, он составит 37-39°С»,— отметил синоптик.

При этом, по информации Романа Вильфанда, в ближайшие дни в регионе возможны сильные ливни, грозы, град и ветер до 28 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России предупреждал об опасности для жизни аномальной жары.

Наталья Белоштейн

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