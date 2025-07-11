Вильфанд: Ростовскую область накрыла опасная для жизни «волна тепла»

Донской регион накрыла опасная для здоровья людей «волна тепла», как минимум до середины предстоящей недели дневные температуры будут достигать +42°С. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По информации синоптика, аномальная жара связана с тем, что над югом европейской части России установился мощный антициклон.

«В этих ситуациях очень сильно растет смертность, в организме начинают происходить такие биохимические процессы, которые несвойственны человеку. Эта «волна тепла» накрыла Ростовскую область — температуры уже превышают норму на 7-8 градусов, а абсолютные значения температур превышают 40-градусные отметки», — напомнил он.

Если летом в течение пяти и более дней температура превышает климатическую норму на 5-7°С, это чрезвычайно опасно для человека, добавил Роман Вильфанд.

Наталья Белоштейн