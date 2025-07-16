Промпарк «Тимашевск» внесли в реестр Минпромторга России

Промышленный парк «Тимашевск» включен в реестр Минпромторга России. Это девятая региональная площадка в федеральном перечне индустриальных парков и управляющих компаний профильного ведомства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Подтверждение соответствия промпарка федеральным требованиям дает основания для получения федеральных и краевых мер поддержки. По словам министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрия Хмелько, внесение в реестр позволит управляющей компании также воспользоваться соответствующими налоговыми льготами.

Сейчас в регионе действуют четыре индустриальных парка: по одному в Кавказском, Мостовском, Усть-Лабинском, Тимашевском районах и Армавире. На их площадках работают более 50 компаний, создано более 3 тыс. рабочих мест. В стадии реализации находятся промышленные парки в Крымском, Динском, Апшеронском и других районах региона.

С 2017 по 2024 год объем инвестиций в создание объектов инфраструктуры и промышленных предприятий резидентов составил более 30 млрд руб. Планируется, что к 2030 году появятся еще 10 индустриальных и семь промтехнопарков.

Алина Зорина