В Краснодаре за 11 лет капитально отремонтировали 2 тысячи многоквартирных домов

С 2014 года в Краснодаре капитально отремонтировали около 2 тыс. многоквартирных домов, выполнив 2,9 тыс. видов работ по региональной программе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Основные работы включали ремонт крыш и внутридомовых инженерных систем. В 437 многоквартирных домах заменили лифты.

В этом году в Краснодаре завершили ремонт почти 100 объектов, еще более сотни домов находятся в работе. Среди них несколько объектов культурного наследия.

Сейчас специалисты приводят в порядок крышу здания на Красной, 78. Дом 1958 года постройки сохранил формы неоклассики советского периода и контрастный по текстуре отделки фасад. В этом здании жил и работал композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Григорий Плотниченко. Также новую кровлю делают на Рашпилевской, 55 — здание построено как жилой доходный дом в середине 1910-х годов купцом Георгием Азвестопуло.

Специалисты ремонтируют здание 1977 года постройки на улице Трудовой Славы, 10. Отличительной чертой здания является фасад, сформированный путем чередования закрытых и открытых лоджий с круглыми проемами. В 2025 году в доме отремонтируют крышу, системы электроснабжения и фасад. В процессе капремонта находятся соседние дома по улице Игнатова, 6 и Трудовой Славы, 14.

В этом году в Краснодаре капитально отремонтируют 262 многоквартирных дома. В 19 домах заменят 82 лифта.

Алина Зорина