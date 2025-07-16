В Ростовской области 4 тысячи выпускников выбрали колледжи вместо ВУЗов

В Ростовской области начались вступительные испытания в высшие и средние специальные учебные заведения. По информации областного министерства общего и профессионального образования, примерно 4 тыс. выпускников 11 классов в 2024 году отдали предпочтение среднему профессиональному образованию. Председатель регионального профсоюза образования Владимир Гайворонский объяснил «Ъ-Ростов», что низкие результаты ЕГЭ — не единственная причина такого выбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

«Одним из существенных преимуществ СПО является быстрое приобретение профессии и быстрый выход на рынок труда. Современная молодежь стремится быстрее начать зарабатывать и становиться финансово независимыми от родителей»,— пояснил эксперт.

Популярность программ среднего профессионального образования возросла после запуска федерального проекта Минпросвещения «Профессионалитет». В рамках инициативы акцент делается на практическую подготовку, а не на теоретические лекции. Колледжи совместно с предприятиями формируют образовательно-производственные кластеры.В регионе уже функционируют два образовательных кластера — «Строительство» и «Железнодорожный транспорт». Готовятся к запуску еще три направления: «Машиностроение», «Сельское хозяйство» и «Информационные технологии». Это позволяет создавать лаборатории и учебные классы с производственным оборудованием прямо на базе учебных заведений.

«Мы же помним, как совсем недавно выпускникам говорили: "Забудьте, чему вас учили, в реальной жизни все иначе". Теперь производственная практика проходит на действующем предприятии, внедрен демонстрационный экзамен, который принимает не только преподаватель, но и сотрудник компании. Многим студентам сразу предлагают трудоустройство, и после получения диплома их уже на следующий день ожидают для оформления на работу»,— отметил господин Гайворонский в беседе с корреспондентом «Ъ-Ростов».

Большинство колледжей и техникумов принимают только по конкурсу аттестатов без вступительных испытаний. Зачисление происходит по среднему баллу, что дает возможность поступить даже тем, кто показал невысокие результаты в школе. Ряд ВУЗов позже принимает выпускников СПО по ускоренным программам без ЕГЭ по итогам внутренних испытаний.

«Еще одним фактором выбора среднего профессионального образования становится более структурированный подход к обучению. Высшее образование — это больше самостоятельной работы, никто не следит строго за успеваемостью. Родители понимают, что не все молодые люди выдерживают такой подход, многие бросают учебу», — объяснил председатель профсоюза.

По словам эксперта, в колледжах за каждым студентом закреплен куратор, строго контролируется посещаемость, ведется воспитательная работа. При этом учащиеся получают стипендию и место в общежитии, переход во взрослую жизнь происходит гораздо мягче.

Валентина Любашенко